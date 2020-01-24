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【富貴首置客出動】THE RICHMOND兩房1709萬沽 呎價3.65萬創項目雙新高

文章日期：2020年3月4日 18:27
THE RICHMOND示範單位資料圖片。
 踏入3月，新盤成交市況稍見轉活。恒地（0012）旗下西半山羅便臣道新盤THE RICHMOND，今天開展新一輪銷售推出10伙，並錄新高價成交；項目28樓A室，屬實用面積468方呎2房間隔，以1709.805萬沽出、實呎36,534元，創項目成交價、呎價新高紀錄，買家為本地首置客。THE RICHMOND自1月底開售至今，全盤累售51伙，包括18伙開放式、31伙1房戶及2伙兩房戶，套現逾4.3億元。
 

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