【摩拳擦掌】OCEAN MARINI明開示位 長實SEA TO SKY有望截擊?
文章日期：2020年3月4日 17:23
雖然新型冠狀病毒肺炎疫情仍未見紓緩，但部分焦點新盤已摩拳擦掌準備出擊。會德豐（0020）旗下、涉單位總數503伙的將軍澳日出康城9C期 OCEAN MARINI，雖然早前因疫情令項目多項配件的物流運輸受影響，而令開售日期未能落實，惟踏入3月後，OCEAN MARINI的開售部署已經進入直路，發展商繼昨日上載項目樓書後，敲定明日首度向傳媒開放示範單位，料日內將公布開價。
中原地產資深營業董事譚桂貞表示，在現時市況下，預計OCEAN MARINI將以貼市價開盤，而由於9C期擁有海景，所以對買家具吸引力，相信樓盤仍有相當承接力。
值得一提的是，由長實（1113）發展、單位總數達1422伙的日出康城8期SEA TO SKY，集團執行董事趙國雄較早時已預告，SEA TO SKY將為長實今年首個全新開售新盤，同時亦是長實繼2015年初開售日出康城3期緻藍天後，闊別日出康城5年後，再次在區內開售的全新住宅盤；據了解，SEA TO SKY的銷售準備工作已經進入最後階段，不排除本月內開展各項宣傳工作，意味SEA TO SKY本月內有機會出擊。
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