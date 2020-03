雖然新型冠狀病毒肺炎疫情仍未見紓緩,但部分焦點新盤已摩拳擦掌準備出擊。會德豐(0020)旗下、涉單位總數503伙的將軍澳日出康城9C期 OCEAN MARINI,雖然早前因疫情令項目多項配件的物流運輸受影響,而令開售日期未能落實,惟踏入3月後,OCEAN MARINI的開售部署已經進入直路,發展商繼昨日上載項目樓書後,敲定明日首度向傳媒開放示範單位,料日內將公布開價。

中原地產資深營業董事譚桂貞表示,在現時市況下,預計OCEAN MARINI將以貼市價開盤,而由於9C期擁有海景,所以對買家具吸引力,相信樓盤仍有相當承接力。

值得一提的是,由長實(1113)發展、單位總數達1422伙的日出康城8期SEA TO SKY,集團執行董事趙國雄較早時已預告,SEA TO SKY將為長實今年首個全新開售新盤,同時亦是長實繼2015年初開售日出康城3期緻藍天後,闊別日出康城5年後,再次在區內開售的全新住宅盤;據了解,SEA TO SKY的銷售準備工作已經進入最後階段,不排除本月內開展各項宣傳工作,意味SEA TO SKY本月內有機會出擊。

