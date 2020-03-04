受到中資於境外商業地產投資活動持續放緩影響，去年亞洲投資者於境外商業地產投資總額450億美元（約3510萬港元），按年下降17%。據世邦魏理仕最新發布的《2019年亞洲投資者境外房地產投資數據》顯示，中資於境外商業地產投資活動連續第二年放緩，去年全年境外總投資額為36億美元（280.8億港元），按年減少55%，主要是部分投資者轉至養老地產所致。

去年亞洲投資者於境外商業地產投資主要來自韓國，於去年全年境外商業地產的總投資額增長66%至125億美元（約975億港元），而當中接近七成的資金投入到歐洲市場；而日本的投資者於去年主力活躍於美國市場，其境外投資額按年增長40%至30億美元（約234億元）。

世邦魏理仕亞太區和歐洲、中東及非洲地區研究部主管金緯表示，今年香港和新加坡資本預計將繼續專注於歐洲市場，隨着英國脫歐後，政治不確定性減少，倫敦有望重新獲得亞洲投資者青睞。另亞洲商業房地產投資者對中國北京、上海和澳洲悉尼市場都表現出濃厚興趣。美國市場減少亞洲資金流入，然而在美國的酒店資產受到韓國投資者青睞。

金緯指，疫情或將在短期內對投資活動構成影響，預計投資者會延遲投資決定，而非直接退出投資項目。展望2020年，預計亞洲商業房地產投資者將繼續在境外尋找更高回報及分散的資產組合，或將轉而能夠產生穩定現金流的資產。

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