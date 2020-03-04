美國聯儲局昨夜突減息半厘，除了一些大行如高盛漏了口風，巿場普遍感到意外，一是兩個星期後便是聯儲局的例常議息會議，一般加息或減息都會在在議息後才宣布，除非是遇上如金融海嘯或股災等動盪，聯儲局才會突發減息，且減息達半厘，巿場一是解讀美國特朗普常將股巿與其政績掛鈎，而今年是選舉年，所以才急不及待的要逼鮑威爾減息，另一解讀是當局知道了一些大眾不知的「大鑊嘢」，才進行先發制人的減息。

特朗普在美國減息後即又在TWITTER指減息幅度不夠，再施壓要老鮑進一步放水，又指其他國家早採用減息手段，對美國不公平云云。其實，早一天澳洲已再減息，而東南亞的馬來西亞也周二進行了今年來的第二次減息，累減了半厘，朋友月前在大馬買了樓，按揭已見調低，而馬幣近日偏軟，也令他將港元兌換馬幣供樓更着數，而估計當地按息會跌穿4厘。也有分析估計今天加拿大央行開會後減息。

除着聯儲局減息半厘，美國的10年期債息昨曾低至0.9厘，未知到了美國大選時，美國會否進入負利率階段，如此，賺息差的美國和香港銀行生意會更難做，持有有關股份要小心。

陸振球

明報投資及地產版主編