本港自去年中爆發社會運動、加上近日武漢肺炎肆虐重創零售業，據美聯工商舖統計，今年1月至2月四大核心區，分別尖沙嘴、旺角、銅鑼灣、中環，吉舖數目由半年前的482間，上升43%至689間，空置率達9.2%，為該行有紀錄以來的新高紀錄。美聯工商舖行政總裁黃漢成指出，今次統計包括四大核心區156條街道、總共涉7,503間商舖，由於是次調查於農曆新年前、後進行，數據主要反映社會運動發生逾半年後的具體市況。

至於近日武漢肺炎對舖市的影響，預計要待今年第三季的數據才會全面反映出來。

美聯工商舖資料研究部分析員陳浩璋分析數據指，四大核心區空置率全線上升，以傳統旅遊區的情況較為嚴重，當中銅鑼灣空置率高達12.2%，冠絕四大區；相關空置率亦為有紀錄以來新高，主要是由於社會運動的衝突經常發生於銅鑼灣，對區內的影響最為直接。至於旺角商舖空置率則為四區最低，錄得6.4%，相信與該區有較多本地消費支持有關。

陳續指，若按街道性質分類，旅客街及本地消費街的表現呈兩極化現象，主打遊客生意的一線街及多條食街吉舖數目明顯增加，如過往依賴遊客消費的尖沙嘴加連威老道，共有29間吉舖，為統計街道中，最多吉舖的街道。

相反，主打本地消費生意的街道商舖抗跌力則較強，如旺角花墟道及通菜街(金魚街一段)，今季空置率同錄下跌。

另美聯旺舖董事盧展豪預計，有關吉舖數據，仍未完全反映疫情的衝擊現況會較2003年SARS更差，預計今年第三季空置率仍會上升，對舖市前景不樂觀，並已進入大型調整期，預計至今年底核心區舖租、售價錢從現水平再跌四成，重返2006至2007年水平，若情況再持續惡化，不排除重返2003年SARS前的惡劣情況。

記者：甘潔瑩