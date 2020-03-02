武漢肺炎疫情持續擴大，令各行各業都陷入寒冬；地產代理監管局最新統計資料顯示，截至今年2月29日，反映地產代理分行數量的營業詳情說明書共有6978個(即同等數量的分行數量)，雖然按月只下跌14間或0.2%，但卻屬連跌4個月，相對去年10月錄得的7112間，4個月來累積下跌134間或1.9%，並為2018年6月後的20個月低位紀錄。同時，截至今年2月29日個人持牌地產代理共錄39328人，較1月微增6人，連跌兩個月後略回升。

不過，中原地產亞太區副主席兼住宅部總裁陳永傑則表示，近日一手、二手物業成交轉活，並指公司「賺咗咁多年錢，一兩個月業績差少少就減人工，好傷士氣」，個人絕對不同意、不支持減薪。陳續稱，早前曾與集團主席兼總裁施永青商討，認為現時不需要裁員減薪，就連放無薪假亦無意實行。