新型肺炎突襲，令樓市交投大跌。美聯物業住宅部行政總裁布少明表示，樓市在「疫境」下短線難望回勇，預期今年首季一二手交投勢創近4年同期新低。樓價走勢反覆無定，市場信心主導後市發展，因此美聯物業推出獨創的「美聯信心指數」，藉美聯官網網上搵樓的網盤價格變化，反映放盤業主的信心及市場情緒，以預視樓價走勢，助市民捕捉入市先機。

美聯物業首席分析師劉嘉輝表示，為充實反映業主對樓市的信心，美聯物業推出業界首創的「美聯信心指數」，根據美聯物業官網網上搵樓的網盤價格變化製作，逢周一公佈，顯示當前業主的放盤態度及對後市的信心，以作樓價走勢指標。指數愈高代表愈少業主減價，反映市場樂觀情緒籠罩，樓價上升的趨勢愈大；指數愈低代表愈多業主減價，反映悲觀情緒籠罩，樓價下跌趨勢愈大。

劉嘉輝指出，「信心指數平均值」則是「美聯信心指數」由2018年至今的平均值，屬睇好或睇淡後市的分界線。一般而言，當「美聯信心指數」跌穿「信心指數平均值」時，表示樓價有機會由升轉跌或跌勢加快。「美聯信心指數」亦因新型冠狀病毒自1月中反覆回落，兩周前已跌穿「信心指數平均值」。最新指數報45.9，按周回落11.7%，按月跌幅更達30.4% ，反映2月減價盤量較1月顯著上升。事實上，美聯樓價指數已連跌兩周，樓價走勢已見逆轉，由升轉跌。若經濟數據隨疫情持續轉差，業主信心有所回落，樓價有機會從現時的整固期，轉勢下跌。

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