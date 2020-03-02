今日明報《MONEY MONDAY》封面故事為筆者上周和中國奧園（3883）主席郭梓文進行的專訪，奧園去年股價逆巿勁升了近1.6倍，郭主席的意見值得內房股投資者參考。

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除了見報的內容，筆者問及郭主席近期一些大型內房商高調表示正進行全國性樓盤七五折銷售，消息頗震撼，問他有何看法？郭梓文說他初當看到有關消息也嚇了一跳，但待細心研究，發現該發展商常會先加後減，和加價前相比，其實沒減，只是減了價後較接近巿價，甚至仍略高，所以不用擔心，由精明的消費者自行比較和作決定好了。

郭又說，疫情出現後公司也多了採用線上賣樓，但多是涉及減省客戶到現場辦手續的程序，參加者多是一早已到現場睇樓，而非全新從未睇樓而單靠網上看片便做買樓決定。也又預期，縱使將來網上賣樓更加盛行，應也只集在中低價的剛性盤才較受消費者接受，豪宅相信買家仍必要親作視察才會作決定。

他又預期，疫情後內房商會加快整合，愈強愈強，如在排名100位以後的內房商，要加倍努力以免被巿場淘汰。

陸振球

明報投資及地產版主編