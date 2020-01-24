Open Menu
主頁
報章內容
財經
地產
財經
即時財經新聞
港股數據庫
AH股差價
新股
轉強轉弱股
沽空偏離度
成交急增表
地產
即時地產新聞
海外置業錦囊
睇樓手冊
專家觀點
個人理財
營商智慧
環球連線
即時地產新聞
【預算案後高價】WEST PARK累沽24伙 兩房呎售2.17萬創新高
文章日期：2020年3月2日 15:01
Share
prev
next
1月底開展銷售累積沽出24伙、套現1.65億元的興勝創建
（0896）
深水埗現樓項目WEST PARK，20樓A室、屬實用面積339方呎兩房戶型，成交價737.5萬元、實呎21755元，相關呎價創項目新高紀錄。
相關新聞
【預算案後促銷】啟德天寰新增優惠 特色戶送車位
上月新盤沽350伙 4年新低 7新盤3358伙有機會本月搶灘
預算案後首周末 十大屋苑22成交續旺
【交投反彈】預算案後首周末 十大屋苑22宗交投續旺
美孚細2房做價 較去年社運前低12%
Share
按揭計算機
樓價
按揭成數
40%
50%
60%
70%
80%
90%
按揭利率
還款年期
10
15
20
25
30
購置該物業閣下須準備
首期
銀行貸款額
代理佣金
厘印費(SD)
所需現金總額
每月供款