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【預算案後高價】WEST PARK累沽24伙 兩房呎售2.17萬創新高

文章日期：2020年3月2日 15:01
1月底開展銷售累積沽出24伙、套現1.65億元的興勝創建（0896）深水埗現樓項目WEST PARK，20樓A室、屬實用面積339方呎兩房戶型，成交價737.5萬元、實呎21755元，相關呎價創項目新高紀錄。
 

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