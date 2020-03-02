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【預算案後促銷】啟德天寰新增優惠 特色戶送車位

文章日期：2020年3月2日 14:42
天寰現樓示範單位資料圖片。
港鐵屯馬綫一期2月14日正式通車後，建灝地產投資部經理鄭智荣指，旗下啟德已屆現樓的天寰，接獲不少查詢，集團即日推出7個特色單位並增設優惠，該批單位包括6伙4房單位(實用面積1410至1540方呎)、以及1伙3房單位(實用面積1342方呎)，買家可獲贈最高價值達321萬元車位一個。
 
鄭智荣補充，項目較早前已以現樓形式推出，項目已累積售出810伙，相當於整個樓盤822伙逾98.5%，套現逾95.5億元，現時整個項目僅剩餘12伙待售，其中1伙為標準分層單位及11伙特色單位。

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