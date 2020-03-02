Open Menu
主頁
報章內容
財經
地產
財經
即時財經新聞
港股數據庫
AH股差價
新股
轉強轉弱股
沽空偏離度
成交急增表
地產
即時地產新聞
海外置業錦囊
睇樓手冊
專家觀點
個人理財
營商智慧
環球連線
即時地產新聞
【預算案後促銷】啟德天寰新增優惠 特色戶送車位
文章日期：2020年3月2日 14:42
Share
天寰現樓示範單位資料圖片。
prev
next
港鐵屯馬綫一期2月14日正式通車後，建灝地產投資部經理鄭智荣指，旗下啟德已屆現樓的天寰，接獲不少查詢，集團即日推出7個特色單位並增設優惠，該批單位包括6伙4房單位(實用面積1410至1540方呎)、以及1伙3房單位(實用面積1342方呎)，買家可獲贈最高價值達321萬元車位一個。
鄭智荣補充，項目較早前已以現樓形式推出，項目已累積售出810伙，相當於整個樓盤822伙逾98.5%，套現逾95.5億元，現時整個項目僅剩餘12伙待售，其中1伙為標準分層單位及11伙特色單位。
Share
按揭計算機
樓價
按揭成數
40%
50%
60%
70%
80%
90%
按揭利率
還款年期
10
15
20
25
30
購置該物業閣下須準備
首期
銀行貸款額
代理佣金
厘印費(SD)
所需現金總額
每月供款