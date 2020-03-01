上周三財政預算案公布後首個周末，十大屋苑交投持續暢旺。中原地產統計，十大屋苑周末錄22宗成交，雖較上周末減少1宗，但仍連續兩個周末錄逾20宗水平。翻查資料，對上一次連續兩個周末逾20宗成交，要數到去年10月中，政府放寬按保計劃後的兩個周末，當時周末一度錄得高達26宗成交。

本周末最多成交為嘉湖山莊，共7宗，沙田第一城錄次多成交，共5宗。太古城、美孚新邨、麗港城、新都城分別錄得2宗成交。港島區共有3宗成交，九龍區7宗成交，新界區12宗成交。中原地產亞太區副主席兼住宅部總裁陳永傑表示，隨著業主願意減價，近期二手成交有加快趨勢，復甦面亦全面，本周末港九新界十大屋苑均有成交。相信只要疫情未有惡化，置業氣氛可持續改善。2月份一手市場錄得逾350宗成交，受到農曆新年假期及疫情影響，一手交投量偏低。料3月份發展商積極推盤，整體樓市將會回暖。

美聯物業住宅部行政總裁布少明表示，受疫情影響，加上本港經濟前景存不明朗因素，部分業主接受現實減價吸客，睇樓活動亦轉趨活躍，不少有置業剛需的用家把握時機尋寶，利好二手交投，預料減價成交續現。