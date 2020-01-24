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【乘勝追擊】THE RICHMOND提價1% 折實3.46萬添食30伙

文章日期：2020年2月28日 19:53
THE RICHMOND示範單位資料圖片。
上月開售至今累售50伙、套現約4.17億元的恒地（0012）西半山羅便臣道新盤THE RICHMOND，今日以折實平均34673元(維持最高7%折扣)，加推30伙，提價幅度1%；是次加推單位包括7伙2房戶、7伙1房戶、16伙開放式單位，折實價636.12萬至1782.717萬元、折實呎價30,304元至38,587元，稍後將上載銷售安排。
 

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