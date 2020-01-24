新財政預算案出台後，多區屋苑仍見減價成交。香港置業助理分區董事劉浩勤表示，將軍澳日出康城2B期領峰8座高層右翼A室，屬實用面積665方呎3房連套房戶型，原業主2018年4月放盤叫價950萬元，22個月來累減逾103萬元或11%後，於新預算案出台後以846.5萬元售出、實呎12729元，仍屬市價水平。原業主2014年底以598萬元購入單位，持貨逾5年，帳面賺逾248萬元或41%。