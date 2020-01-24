武漢肺炎疫情於新春正月急劇惡化，對樓市的影響開始浮現。

今日公布、具體反映2月3日至9日市況的中原城市領指數CCL，4大整體指數齊跌，是近6周、即約1個半月來首次出現。 中原地產研究部高級聯席董事黃良昇指出，CCL最新報178.11點，按周跌0.38%；反映大型屋苑樓價走勢的CCL Mass報179.71點，按周跌0.46%；CCL(中小型單位)報178.05點，按周跌0.45%，連升5周後回軟；CCL(大型單位)報178.39點，按周跌0.03%，連跌3周共0.40%。

黄指出，新春後肺炎疫症擴大，樓市成交大減，以致CCL及CCL Mass同樣連跌2周，分別累跌0.41%及0.48%；而同期CCL(中小型單位)累跌0.45%，CCL(大型單位)累跌0.20%。雖然近日各區二手買賣增加，加上政府推出定息按揭支持市民置業，料短期內樓價有望止跌回穩，但對CCL的影響預計3月下旬才可反映。

4大分區方面，僅九龍指數錄得按周升幅，九龍CCL Mass今周錄176.89點，按周升0.04%，反映疫情影響下，九龍樓價仍然逆市企穩；港島CCL Mass報183.51點，按周跌0.40%。

新界方面，新界西CCL Mass報164.03點，按周跌1.29%，連升5周後回軟；新界東CCL Mass報186.23點，按周跌0.44%。