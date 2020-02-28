對差估署公布1月私宅售價指數連跌兩個月但按月跌幅收窄，利嘉閣研究部主管陳海潮表示，差估署售價指數是滯後數字，1月指數主要反映12月下旬至1月上旬市況，當時社會運動情況略緩和，加上1月初中美貿易戰簽署首階段協議，及有準買家欲趁當時預期的農曆新年後的小陽春之前偷步入市，而令樓價跌幅較去年12月收窄。

不過，相信下次公布2月數字時會反映新冠肺炎疫症對樓市的影響，1月底至2月上旬，樓市出現大半個月冰封狀態，隨著較多業主願意擴大議價空間及實際減價下，預期2月官方售價指數將按月挫逾2%，或成13個月來，即逾1年來最大單月跌幅。

租金指數方面，1月單月急跌2.11%，為過去47個月即近4年以來最大單月跌幅，原因包括樓價持續受壓，加上年底至年初交替，屬租賃淡季，租金指數出現較明顯跌幅，料2月租金指數仍會隨樓價步伐而持續下調。

至於對上一次租金錄得逾5個月以上的連續跌勢，要數2015年10月至2016年4月期間，當時租金指數連跌7個月，累跌7.94%；而今次連跌5個月則累跌7.25%。

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