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【財爺出手後】新盤市場今錄15成交 新地Napoli連沽2伙

文章日期：2020年2月27日 20:11
新財政預算案出台後，新盤市場今日暫時錄約15宗成交，令2月整體新盤成交增至約310宗，當中嘉華（0173）大埔白石角嘉熙，今開展新一輪銷售推出53伙開放式至2房單位，代理消息指沽出約6伙。
 
另新地（0016）元朗錦田PARK YOHO Napoli，亦連沽2伙，分別是23B座15樓B室、27A座3樓C室，實用717及518方呎，分別以1118.71萬和795.73萬元，實呎均逾1.5萬元。

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