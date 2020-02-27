新財政預算案公布後，二手成交見轉活，西環昨日至今日錄得6宗成交，單計泓都已佔4宗。

市場消息指，泓都2座高層G室，實用490方呎兩房戶，以1118萬元成交，實呎22816元，原業主2009年以491萬入市，帳面賺627萬元或升近1.3倍；另屋苑1座中層B室，實用663方呎三房間隔，以1560萬元連租約易手，實呎23529元，單位現時月租金3.45萬元、至7月完約，原業主2005年以522萬元入市，帳面賺1038萬元或升近2倍。

此外，泓都3座中層B室，實用619方呎三房間隔，亦以1308萬元成交，呎價21131元，原業主2010年以658萬入市，帳面賺650萬元或近1倍。另3座中層A室，實用482方呎兩房間隔，以1050萬元成交，據悉成交為公司買賣形式，呎價21784元，原業主於2005年以325萬入市，現帳面賺725萬元或升約2.2倍。

美聯聯席區域經理陳芍宇指，上述屬全海景單位，成交價符市價水平，而泓都於財政預算案公布前，整個2月僅錄得2宗成交，但預算案後即錄4宗成交。

此外，同區維壹高層C室，實用1208方呎三房間隔，以3730萬元成交，呎價30877元，原業主於2012年以公司名義以3412萬元購入上址，現以公司買賣轉售物業，帳面賺318萬元或升值約一成。

另廣豐臺亦錄2座中層A單位成交，單位屬實用450方呎兩房間隔，以838萬元易手，呎價18622元；業主1993年以220萬購入上址，現帳面賺618萬或升值2.8倍。