中環新海濱3號商業用地將於來年度推出，勢成區內矚目地王，而目前區內最重貴的商業地盤，要數到2017年5月中本地龍頭發展商恒地（0012）以市場上限估價232.8億元投得的中環美利道停車場的商業用地，項目最多可建46.5萬方呎樓面，每方呎樓面地價高見50,064元，不論成交價總額或每方呎樓面價均創當年官地歷史新高。

恒地副主席、主席「四叔」李兆基的兒子李家誠當年在投得地皮後指，集團會把項目打造成繼國際金融中心後中區另一地標式商廈，並附設零售設施；由於市場對中區寫字樓需求殷切，空置率非常低，每方呎租金可觀，投得的地皮價錢合理，預料總投資額逾260億元，即建築費及其他開支約27億元。資料顯示，美利道項目最多可建46.5萬方呎樓面，且必須興建一個公眾停車場提供102個私家車位及69個電單車位，該停車場樓面將計入總發展樓面，惟發展商若把停車場建於地底，可向有關部門申請豁免計算入總發展面積內，預計最快2022年落成。項目於2018年3月獲批則，興建一幢35層高的商業大樓，另設五層地庫，總樓面面積約465,012方呎。

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