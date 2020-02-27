今日午飯和一班金融界朋友聚頭，最熱烈談論自然是昨天公布的政府財政預算案，有說支持政府向每位成年港人派一萬港元應急的措施，有說預計數月後才到手，還未知能不能過到立法會的關卡，另一位則說什麼「魔鬼在細節」，指預算案包括增加警方和防暴的預算到立法會捆綁通過，這位朋友說自己偏黃，會誓死反對，就算令到政府不能派那一萬元也在所不惜，另一位自稱偏藍的朋友則說，偏黃的可不要那一萬元，但很可能不少很貧苦阿婆在等那一萬元救命，問偏黃的朋友是否他會代付？

眾人熱論議論，筆者插不上嘴，但就記起已去世的台灣才子李敖的一個故事:

某年李敖獲邀到北京演講，他在大學說了他自己的一宗往事，說是日本人一直不願承認慰安婦的罪責，希望有關的台灣慰安婦收聲，便說如她們可私下收了日方的一筆錢，但就要放棄追究慰安婦的事，要知道一些受害人年事已高兼貧病交煎，可能極須那筆錢，但就受到衛道之士說不能收，否則便是喪權辱國，要受唾駡，要那些受害人自作天人交戰的決定。

李敖知道了，便立刻賣了自己大宅，將錢給那些台灣受害人，但當然要她們保證不再收日本人的掩口費！

今天，會否有香港版的李敖出現，不是只叫貧弱者不收政府的一萬元，而是會作出援手？

陸振球

明報投資及地產版主編