武漢肺炎疫情持續擴散，萊坊最新發佈的《香港每月物業市場報告》指出，預期疫情對樓市的影響將比SARS的影響更為嚴重，經濟反彈和市場復甦需要更長的時間，今年上半年零售環境仍然疲弱。

該報告指，其中寫字樓市場在疫情爆發前已經受到社會運動和中美貿易糾紛影響，超甲級寫字樓1月份租金按年下跌20%，不少企業將其擴充計劃擱置，另租戶面對很大的租金壓力，不少業主開始提供租金優惠以吸引租戶續租。

上月商廈租金按年跌兩成

九龍區甲級寫字樓市場，租戶搬遷的活動都顯著減少，部份公司暫緩擴張或搬遷計劃，以節省開支；不過，商廈續租的個案亦上升，但大多數都是短期租賃，新續租的多為寫字樓面積較小的單位，大部分面積都少於3,000方呎，呎租約25元。 因九龍區寫字樓供應充裕，削弱了業主的議價能力，相信在未來數月租戶有一定的主導權。

國際品牌撤出香港

至於住宅市場方面，儘管市場不穩定性越來越大，但市場仍錄得不少大額土地買賣，反映發展商對長遠市場前景的態度仍然樂觀。因疫情蔓延，不少發展商亦暫緩新盤銷售，然而，從歷史數據來看，病毒對市場的影響不可能是無限期，預料一般住宅的樓價不會像2003年SARS爆發期間那樣大幅度下跌。

另零售市場方面，因疫情嚴峻，農曆新年期間的零售銷貨額進一步下跌，即使是臨時零售空間的短期租賃也受到影響，如品牌在社會運動時為免簽定長期租約而開設的快閃店也減少，亦有部份零售商和餐廳的負責人已經決定關閉一些分店，亦有國際品牌撤出香港。

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