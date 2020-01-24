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【預算案後成交】天晉兩微減3%後售993萬 8年升值一倍

文章日期：2020年2月27日 14:28
新財政算案出台後，多個屋苑均錄得成交；香港置業助理分區董事劉浩勤，將軍澳天晉一期新錄得2座高層E室易手，屬538方呎兩房戶，原業主去年10月叫價1020萬元放售，4個月來累減27萬元或約3%後，以993萬元售出，實呎18457元，屬市價水平。原業主2011年12月以496.5萬一手買入，帳面賺496.5萬元，逾8年來升值一倍。
 
 

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