財政司長陳茂波於新財政預算案公布，下個財政年度、即2020年4月1日至2021年3月31日賣地計劃中，共有15幅住宅用地，預計可供興建單位數字為7500伙，較本年度(2019年4月1日至3月31日)8850伙減少15%，是政府自2010年引入「政府主動賣地機制」後、10年的新低數字，而2010至2011年度的數字約9000伙，反映土地供應不足。

值得留音的是，賣地表內可供興建單位數字，政府未必於該年度內全部推出所有用地。