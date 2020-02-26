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【財政預算案】下年度官地供應僅7500伙 可供興建單位量10年新低
文章日期：2020年2月26日 14:52
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財政司長陳茂波於新財政預算案公布，下個財政年度、即2020年4月1日至2021年3月31日賣地計劃中，共有15幅住宅用地，預計可供興建單位數字為7500伙，較本年度(2019年4月1日至3月31日)8850伙減少15%，是政府自2010年引入「政府主動賣地機制」後、10年的新低數字，而2010至2011年度的數字約9000伙，反映土地供應不足。
值得留音的是，賣地表內可供興建單位數字，政府未必於該年度內全部推出所有用地。
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