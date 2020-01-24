二手市場交投量回升，早前有確診武漢肺炎患者病逝的紅磡黃埔花園，成交量曾一度陷入冰封，惟本月下半月起交投步伐加快，全月累計暫錄22宗成交，較上月全月12宗急增八成，而平均實呎15551元，則按月跌5%。

中原副分區營業經理王子健表示，黃埔花園本月累計錄得22宗成交，當中15宗為3房戶，佔整體68%，而7宗則屬2房戶，佔整體32%。區內其中一宗新成交位於2期14座高層C室，實用面積389方呎，屬2房間隔，原業主最初開價700萬元，減價25萬元或3.6%後，新近以675萬元成交，實呎17352元，造價較去年中高峰期回落逾一成。

原業主則於2012年7月以405萬元購入，持貨近8年，帳面獲利270萬元或67%。

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