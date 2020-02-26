【財政預算案】萊坊：政府應盡早改劃土地
文章日期：2020年2月26日 13:20
未來官地供應緊張，萊坊執行董事林浩文建議，政府應盡早確立時間表，並開始進行諮詢和作出全盤規劃，由於2023年後的供應是「大問號」，中長遠供應有賴新增土地何時到位，而許多建議及發展區需要改土地用途或平衡許多持份者，因此未必能在短時間內釋放這類土地，希望政府成立專責委員會或部門以維持長遠的執行力度。
另政府未有就樓市「減辣」，林氏相信，政府容許樓市調整，仍樂於看見樓市調整，所以不會輕易出手減辣，除非政府能確定樓市已進入下行週期，否則減辣會是有階段性的，而政府去年公布施政報告已提出，估計如住宅樓市在短期內 (如6至9個月內) 下跌15%至20%， 政府有機會先減額印，但只怕數據滯後或政府反應慢錯失救市時機。
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