財政司司長陳茂波宣布新一份《財政預算案》。按政府最新預測，在2019至2024年度的5年内，公營房屋總建屋量合共約為10.04萬個單位，當中包括約7.44萬個公共租住房屋及「綠表置居計劃」單位，以及約2.6萬個其他資助出售單位。私營房屋方面，估計2020至2024年私人住宅單位的每年平均落成量約為1.96萬個，較過去5年的平均數增加約25%。

改劃房屋用地方面，過去6年已完成135幅，涉及超過14.7萬個公營房屋單位及約4.4萬伙私營房屋單位。另有12幅正在改劃中，預計可提供約1.1萬個房屋單位，超過九成為公營房屋。另有25幅的改劃工作會在明年陸續展開，涉及近8.5萬個單位，逾九成為公營房屋。

規劃署會就在首階段被評估為適合作公營房屋發展的棕地群，盡快展開技術研究，估計能提供超過2萬個公營房屋單位，發展局稍後會公布詳情。發展局亦正統籌茶果嶺、牛池灣、竹園三個市區寮屋區的技術研究，以興建6300個公營房屋單位；亦會就約十組已規劃作高密度房屋發展，但因各種原因仍未有發展計劃的用地，研究是否適合作公營房屋發展。

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