近年不少「有樓人士」均透過「甩名」回復首置身份入市，新民黨成員陳家珮在武漢肺炎疫情下以2220萬元購入西半山雍景臺一個單位前，亦把所持的單位轉讓至妹妹個人名下。土地註冊處資料顯示，上述單位為干德道24號金碧閣高層A室，實用496方呎，2011年5月由陳家珮與妹妹以795萬元購入，實呎16028元，至2018年陳家珮曾以525萬元購買妹妹所持有的半份業權，及後有關交易取消，到今年2月初，即登記購入雍景臺前兩周，妹妹以500萬元購入陳家珮所持的半份業權。

陳家珮回覆本報查詢時指，單位是她結婚前與胞妹同住，並共同持有，早前近親轉讓至妹妹個人持有，令她回復首置身份。而今次購入之雍景臺，是她丈夫決定購買，因她現時是首置身份，故以她的名義入市。由於今次陳家珮以首置入市，成功慳稅近240萬元。

她又指，在疫情下，部份業主願意減價，今次購入價不是很大的折扣，比銀行估價平不足一成，不可以說是「好抵」，但相信至少不會是「接火棒」的價錢。陳家珮又稱，單位原以約5萬多元租予原業主之朋友，如該租客願意繼續租用，她們會把單位暫時出租。另她表示，雖然疫情令經濟短暫受影響，但長遠對香港有信心。

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