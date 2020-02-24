商廈市場持續低迷，仲量聯行公布《香港地產市場觀察》指，中環甲級寫字樓空置率於上月升至4%，為逾5年來新高，而區內商廈租金跌幅亦為各區最高。值得留意，有關數據尚未完全反映武漢肺炎對商廈市場的影響。

租金按月跌0.9% 冠絶各區

上月各主要商業區空置率持續上升，令整體甲級寫字樓租金按月下跌0.9%。由於中環甲級寫字樓空置率升至4%，為2014年8月以來的新高，租金按月下跌1.1%至平均每方呎120元，跌幅為各區最高。

仲量聯行香港商業部主管鮑雅歷(Alex Barnes)表示，整體甲級寫字樓上月錄得173,600方呎的負吸納量，現時租賃需求仍然主要來自希望遷往非核心商業區的需求。新型肺炎疫症令寫字樓租賃需求減弱，個別企業暫緩租賃決定，市場尚有少樓面的租賃成交，租賃需求主要集中新興商業區。仲量聯行大中華及香港研究部主管黃志輝表示，市場只錄得零星的細碼寫字樓成交，並以中環以外的寫字樓為主。商舖市場的投資者更趨謹慎，主要對非核心購物區價格在3,000萬元以下的細碼商舖較感興趣。

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