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【疫市豪宅成交】傲瀧再錄大額成交 複式戶8604萬沽出

文章日期：2020年2月24日 14:58
新世界（0017）西貢清水灣傲瀧，連日錄得大銀碼成交，今日最新以8604萬元沽出1個花園複式戶，項目3天套現近3億元；今天沽出A座G1室，實用面積3233方呎連1103方呎花園，成交呎價26,613元。由2017年中開售至今，傲瀧累沽645伙，連同車位銷售，套現逾188億元。
 

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