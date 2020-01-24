上星期本欄提及今天會在《MONEY MONDAY》刊登專訪金融發展局主席李律仁的內容，並指訪問提及其現時利用iPad和雲端技術，在辦工室或法庭都不用携帶大量法律文件或file ，反映香港高租金對金融業等的租金未必太大，而只是擔心對未能開始賺錢難以付高租的初創企業不利。

其實，香港近年興起co-working office或網店經營，也為初創企業提供了不少便利和減省租金的方法，而筆者最近聽了一個演講，原來近年也出現了一種名為Co-CFO的服務，要知道一些中小企未必能付高昂薪資請一個合資格的全職CFO，所以也有公司提供Co-CFO，即一個合資格CFO可同時服務多間機構，可按時或按計劃或按表現收費，如此中小企便能大大節省有關費用，也少了「浪費」，而合資格的CFO也可更彈性的接job，總收入可能不減反增。

筆者昨日打電話訂餐廳，發覺接聽和幫助訂位的原來是call center的員工，如此，經營餐聽的便不用找專門的員工去接訂位的電話，員工可更專心工作，又或可聘用少一些工員而減輕經營成本，都是時代和科技進步對工作和辦公地點做成的改變。

陸振球

明報投資及地產版主編