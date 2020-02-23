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【疫市奇葩】傲瀧特色戶1.45億售出 項目破頂紀錄
文章日期：2020年2月23日 18:05
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雖然武漢肺炎疫情持續擴大，整體一手盤銷情淡靜，但新世界
（0017）
旗下已屆現樓的西貢清水灣傲瀧，今日透過招標錄得創高價成交；市場消息指，傲瀧今日沽出的A座P1室，實用面積3,372呎另連844方呎天台，成交價1.45037億元，實呎43,012元，成交價、呎價均打破項目2017年中開售以來的新高記錄，相關成交價料亦屬今年最高的單一新盤單位成價，買家據悉是香港本地客人，擬購入單位自用。
傲瀧一周連錄四宗大額成交，套現逾3.3億元。
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