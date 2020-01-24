雖然武漢肺炎疫情持續散，但荃灣近日二手成交表現不俗。美聯首席聯席區域經理梁仲維表示，區內指標屋苑愉景新城2月份暫錄約5宗成交，新近一宗為第6座高層E室，屬實用面積610方呎3房戶，原業主去年5月放盤叫價950萬元，累積減價100萬元或11%後，新近以850萬元售出單位，實呎13934元，屬市價。原業主早於1998年以314.8萬元購入單位，持貨約22年，帳面賺逾535萬元或1.7倍。