事實上，傲瀧繼日前亦以6565.4萬元，售出另一個特色戶成交；傲瀧開售至今累沽642伙，連同車位銷售，共套現逾185億元。

至於中信泰富馬鞍山現樓峻源，今日最新透過招標，以1778萬元售出2座15樓B室，屬屋苑入門版、實用面積922方呎的3房戶型，實呎19284元；峻源自2月14日港鐵屯馬線1期通車後，一周售出4伙，吸金逾8100萬元。

市區盤方面，華懋九龍塘賢文禮士錄今年首宗成交，透過招標以3460萬元，最新售出5座9樓E室，屬實用面積1459方呎3房戶型，折合實呎23715元。