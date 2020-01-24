【吸金力強】四豪宅今沽4伙吸金1.6億 傲瀧特色戶6435萬沽
文章日期：2020年2月21日 18:37
雖然武漢肺炎疫情仍未見紓緩，但豪宅吸金力仍強。綜合市場資訊，新世界（0017）西貢清水灣傲瀧、華懋九龍塘賢文禮士、中信泰富馬鞍山峻源、新地（0016）南昌站匯璽，今日合共售出4伙，單日吸金1.6億元。至於單一成交價最高單位，為傲瀧一個向內園池景的3複式大戶，單位為D座P10室，實用面積2619方呎另連639方呎天台，成交價6435.4萬元、折合實呎24,572元。
事實上，傲瀧繼日前亦以6565.4萬元，售出另一個特色戶成交；傲瀧開售至今累沽642伙，連同車位銷售，共套現逾185億元。
至於中信泰富馬鞍山現樓峻源，今日最新透過招標，以1778萬元售出2座15樓B室，屬屋苑入門版、實用面積922方呎的3房戶型，實呎19284元；峻源自2月14日港鐵屯馬線1期通車後，一周售出4伙，吸金逾8100萬元。
市區盤方面，華懋九龍塘賢文禮士錄今年首宗成交，透過招標以3460萬元，最新售出5座9樓E室，屬實用面積1459方呎3房戶型，折合實呎23715元。
新地（0016）旗下南昌站現樓匯璽，今日則以發價單形式，售出低座日鑽匯1個大單位，為10樓B室，實用面積1624方呎，成交價4292.22萬元，實呎高見26430元，為項目今年首宗一手成交。
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