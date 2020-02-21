昨日和同事一起訪問了金融發展局主席李律仁，探討近月香港社會動盪和疫情對香港經濟和金融巿場的影響，精彩內容會在下周一的MONEY MONDAY封面故事刊登。

和李律仁近兩小時的訪問，談及了香港高租金會否不利金融業？他說當年「師父教落」，只要搵到錢，便不怕支付高租金，而香港的金融業仍屬高產值行業，所以高租金對香港金融業的影響不大，他反而覺得會不利香港的初創企業(start up)，因初創公司未賺到錢已要付高租金，如何發圍？

李律仁本身是大律師，他說其實各行業隨科技發展，要用的樓面也可以減少，比如以往在辦公室或上法庭，隨時要帶大批文件file，現在他一般只要用兩個iPad，再利用雲端技術上載或下載檔案，不單較以往輕鬆，也可節省大量工作空間，亦變相減輕租金負擔和可以收取客戶較的費用。

李律仁也是「光房」計劃的發起人之一，他說計劃頗成功，能透過聯絡業主將一些舊物業翻新後以可負擔的租金租予經濟較困難家庭，而參與業主除了做了善事，也其幫了一些怕麻煩翻新物業的業主，較容易租出物業，變成雙贏。

陸振球

明報投資及地產版主編