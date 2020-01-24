本港於1月23日確診首宗武漢肺炎感染個案，加上當周正值新春公眾期前，樓價出現明顯下調。

中原地產最新公布的中原城市指數CCL、以及反映大型屋苑樓價走勢的CCL Mass齊終止4周連升，確認新春前旺市因新春長假開始而暫停，而新春後疫症擴大，傳統季節性旺市被推遲；雖然近期二手買賣有所增加，旺市可望重臨，估計3月下旬公佈的CCL才可反映。

中原研究部高級聯席董事黃良昇指，CCL最新報178.80點，按周跌0.03%；CCL Mass報180.54點，按周跌0.02%。另CCL(大型單位)報178.44點，按周跌0.17%，連跌2周共0.37%。新春後肺炎疫症擴大，樓市成交大減，將於下周公佈的CCL開始反映，相信樓價走勢反覆回軟。預期CCL向下調整，2020年上半年目標170點水平。

不過，CCL(中小型單位)報178.87點，按周微升0.01點，連升5周共1.62%。

四大分區方面，本周兩區升、兩區跌，其中九龍CCL Mass報176.82點，按周跌0.62%，終止3周連升；新界東CCL Mass報187.05點，按周跌0.52%。

另一邊廂，港島CCL Mass報184.25點，按周升0.17%，結束2周連跌；新界西CCL Mass報166.17點，按周升1.01%，連升5周共2.93%。

今天公布的CCL指數，根據2月10至16日簽訂正式買賣合約的中原集團成交計算，當中有55%交易是在1月27日至2月2日簽臨時買賣合約，即本港確診首宗武漢肺炎感染個案後的具體市況。