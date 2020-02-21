城規會文件最新顯示，一幅鄰近元朗采葉庭及東頭工業區地皮，地皮面積約114萬方呎，有財團申請以3.68倍地積比發展，擬建30幢18至41層高住宅大廈，當中私人住宅佔29幢，涉4329伙。地皮的西南面則建1幢公營樓宇，涉640伙。另項目將建4幢5至12層高非住用建築物，涉37.7萬方呎，將作會所、零售樓面及學校用途。

上述地皮向城規會申請作大型綜合發展及濕地修復區用途發展，放寬地積比以3.68倍作發展，擬建30幢住宅物業，提供4,969個單位，當中約640伙預作公營房屋，總樓面涉381萬方呎。值得留意，新地（0016）上月初公布，將一幅位於山貝路及涌業路之間的土地，以1元象徵式租金形式，借出作過渡性房屋同心村，涉約30萬方呎，將提供1600伙，而同心村位置正位於上述新申請的地皮範圍內。不過，新地發言人指，是次並非集團向城規會申請。

新地執行董事郭基煇當時曾表示，希望透過計劃改善基層居民的居住環境。他又稱，項目內有市集和墟市解決生活所需，集團亦會提供原區就業培訓和優先聘請基層居民。

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