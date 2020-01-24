從事本地製造業生意的何氏家族、旗下位處筲箕灣的住宅項目EAST 17 成昌樓，最新公布以實用呎租56元至59.7元推出8伙招租，月租2.05萬元至2.95萬元。大業主委託美聯作租賃代理。美聯住宅部行政總裁布少明表示，現時EAST 17 成昌樓呎租較毗鄰項目遠睛低約5%至10%。

布少明指，首批推出8伙單位招租，分別位於15樓及28樓，預計可供出租的84伙全數租出後，每月租金收入約有120萬元；項目去年底已獲得入伙紙，現時租客可「即租即住」，租金已包括管理費，將會按市場反應考慮加價加推，目標呎租為70元。據悉，毗鄰項目遠睛一個274方呎單位，新近以1.75萬元租出，呎租64元，而項目現時每呎招租則較遠睛低逾5%。

對於近期市況，布少明表示，疫情持續下，樓市買賣交投放緩，部份準買家決定轉賣為租，待市況明朗後再作入市決定。美聯營業董事邱鵬指，全幢物業設85伙，大業主自用頂層單位，該單位實面面積近2000方呎的連天台戶。另外，示範單位開放時間由上午11點至晚上7點。

記者：張允亭