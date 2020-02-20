炒賣從來是高風險行為，今日友報報道，之前因供應短缺而巿民一罩難求，甚至要數十元以至上百元才可買到一片口罩，終見大批貨源湧港，而口罩價也瞬即暴挫六成，口罩炒家或會損手，而這也證明了巿場力量的神奇，只要價格夠高，自會吸引供應商做事，當然在疫情當道之下，貧苦大眾會在一段時間內難以支付高昂的口罩支出，但政府管制口罩價格是否最佳做法，經濟學家自有其看法。

說到口罩不足，筆者統計身邊認識的朋友，不少都大手筆自掏腰包去各國物色口罩貨源，訂了十萬計甚至近百萬的口罩，以派送給有需要尤其經濟較差的弱勢社群，其中如扶輪葵涌社，更是出錢出力，該社的一些朋友更表明只捐口罩，但千萬不要透露其個人身分，行善而不是為了出名。另一朋友湯文亮的公司紀惠，100萬個口罩也已分批到港可以開始分發。

說到疫情，近日看到新聞不少商業機構要員工放無薪假，甚或要關閉大量分店，但也有逆巿擴張，如日資超市「驚安の殿堂」便趁租金回調落實租用由私募基金豐泰地產持有的將軍澳南MONTEREY PLACE 1樓約2.5萬方呎樓面，月租約50萬元，呎租僅20元，每呎租金為驚安の殿堂在港4間分店之中最低。

從來商業要成功，最重要懂得化危為機，當然也要做好風險管理，又看今回疫情過後，香港零售業會否可以絕處逢生？

陸振球

明報投資及地產版主編