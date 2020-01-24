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【疫市成交】WEST PARK再沽一伙 呎價2.13萬創項目新高

文章日期：2020年2月19日 21:39

上月底首輪銷售沽出10伙的興勝創建（0896）深水埗WEST PARK後，今日最新售出16樓A室，實用面積339方呎，成交價723.3萬元、實呎21338元，相關呎價創項目新高紀錄。

WEST PARK目前累售16個單位。

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