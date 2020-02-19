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【屯馬線效應】泓碧新增送3年管理費招徠 最高值21萬
文章日期：2020年2月19日 16:27
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連接大圍與啟德的港鐵
（0066）
屯馬線第一期上周通車後，馬鞍山區內新盤推出新促銷招數；碧桂園
（2007）
牽頭發展的泓碧推出新優惠，3月31日前首5位買家可享「36個月管理費」優惠(最高約值21萬元)，而3房單位或以上單位買家，可4折認購車位優惠。
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