【疫市招意向】市建局東京街項目 收37份發展意向書
文章日期：2020年2月18日 17:05
市建局深水埗東京街/福榮街發展項目今午截收發展意向書，市建局表示，共有37間發展商遞交意向書，意向書數目與該局去年推出的兩個深水埗項目，分別為青山道/元州街項目、及通州街/桂林街項目，分別收到37份及38份意向書相約。
有份遞交意向書的發展商包括新世界（0017）、華懋、英皇（0163）、宏安地產（1243）、遠展（0035）、其士（0025）、爪哇（0251）、建灝地產；中資方面包括中海外（0688）、碧桂園（2007）、遠洋（3377）等。
項目佔地約11,517方呎，預計可提供最高104,087方呎樓面，包括約11,517方呎商業樓面，而住宅部分則預計提供約175伙，初步建議興建約376至700方呎中小型單位及低層商業平台，預計2023至2024年完成。綜合業界人士表示，項目估值10億至11.44億元，每方呎樓面地價即約9000至1.1萬元。
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