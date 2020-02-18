儘管武漢肺炎疫情持續擴散，但發展商仍積極儲充土儲。市建局深水埗東京街/福榮街發展項目今午截收發展意向書，就記者現場所見，最少有17間發展商遞交意向書，包括新世界（0017）、華懋、英皇（0163）、宏安地產（1243）、遠展（0035）、其士（0025）、爪哇（0251）、建灝地產；中資方面包括中海外（0688）、碧桂園（2007）、遠洋（3377）。

遠洋集團助理銷售總監王維榮表示，發展地產項目需時數年，疫情對投地未必構成太大影響，出價會反映不同因素，如市況、項目剪裁等，若投得地皮將建中小型單位。對於未來樓價，他則指「無水晶球估不到」，但長遠是看好物業市場。

項目佔地約11,517方呎，預計可提供最高104,087方呎樓面，包括約11,517方呎商業樓面，而住宅部分則預計提供約175伙，初步建議興建約376至700方呎中小型單位及低層商業平台，預計2023至2024年完成。

項目鄰近恒大（3333）正在推售的恆大.睿峰，目前成交呎價約2.25萬至2.26萬元。綜合業界人士表示，項目估值10億至11.44億元，每方呎樓面地價即約9000至1.1萬元。

記者：甘潔瑩