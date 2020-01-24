樓市受反修例風波及近期武漢肺炎疫影響之際，中原研究報告指，2020年1月份整體住宅車位買賣合約登記(包括一手及二手)錄得577宗，總值14.36億元(具體反映去年12月成交市況)，按月分別上升90.4%及1.18倍，宗數創去年6月634宗後的7個月新高，金額則創去年4月19.07億元後的9個月新高。

報告指，1月份車位買賣宗數明顯上升，主要是一手登記推高所致，二手車位交投維持平穩。但隨著1月份肺炎疫情開始擴大，相信車位市況亦會受到影響，料2月登記數字將會回落。一手方面，1月份錄400宗及涉11.24億元，同樣按月急升近2倍，宗數創2018年7月408宗後18個月、即1年半以來新高；金額則繼2018年8月12.18億元後再次重上10億元水平，兼創17個月新高。

二手方面，1月份錄177宗共3.12億元，按月升6.0%及17.1%；分區統計方面，1月新界錄得366宗住宅車位買賣登記，總值8.20億元；香港錄135宗登記，總值4.66億元；九龍錄76宗，總值1.50億元。