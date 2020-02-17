武漢肺炎疫情持續，除整體私宅二手交投放緩，連公營房屋交投量亦均告下跌。房委會最新公布，公屋及居屋未補價市場成交紀錄數據，2月上旬未補地價公屋、居屋第二市場暫時僅錄得3宗成交，較1月同期錄得的25宗，減少22宗或近九成。房委會資料顯示，上述3宗成交全屬九龍區，分別位於黃大仙東頭二邨、樂富富強苑及牛池灣嘉峰臺。