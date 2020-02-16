據中原(工商舖)最新數據顯示，記錄港島5個地區甲級商廈空置率，包括金鐘、銅鑼灣、中環、上環、及灣仔，當中4個地區空置率按月錄得上升(資料圖片)

社會運動雖然稍為降溫，但武漢肺炎卻緊接爆發，令今年工商舖市場交投持續放緩，面對企業營商環境困難，指標甲級商廈租務情況更嚴峻。中原(工商舖)寫字樓部董事陳雁樓表示，據中原(工商舖)最新數據顯示，記錄港島5個地區甲級商廈空置率，包括金鐘、銅鑼灣、中環、上環、及灣仔，當中4個地區空置率按月錄得上升，僅得銅鑼灣空置率稍有輕微改善，按月下調約0.22百分點。而4個上升區域中，以灣仔區商廈空置率升幅最大，由12月約5.91%上升至1月約6.44%，升幅約0.53百分點；中環商廈空置率居次，按月增加0.34百分點，至1月約3.83%。

陳氏指出，隨著指標商廈空置率持續上揚，不少業主擴大議價空間，以免單位丟空更長時間，令市場繼續錄得減租成交個案，其中金鐘遠東金融中心中層04室，面積約2,400方呎，於1月份以呎租約58元租出，涉及月租約13.92萬元。資料顯示，該單位舊呎租約80元，即新租金較舊租金下跌27.5%。

他續指，受社會事件影響，去年下半年寫字樓租賃市場已開始出現零星減租，指標商廈空置率亦上升；而近月則受武漢肺炎疫情影響，令部份企業暫緩開業或縮減發展規模，影響商廈租務需求，預期短期內指標商廈空置率上升情況將會持續，同時減租個案亦會繼續湧現。