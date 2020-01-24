Open Menu
主頁
報章內容
財經
地產
財經
即時財經新聞
港股數據庫
AH股差價
新股
轉強轉弱股
沽空偏離度
成交急增表
地產
即時地產新聞
海外置業錦囊
睇樓手冊
專家觀點
個人理財
營商智慧
環球連線
即時地產新聞
【武肺價】愉城三房減價6%後售845萬 低估價4%
文章日期：2020年2月14日 17:42
Share
prev
next
武漢肺炎疫情持續擴大下，荃灣指標屋苑愉景新城錄得2月首宗成交。中原地產首席分區營業經理劉智佳表示，愉景新城3座低層H室，屬實用面積682方呎、3房連套房間隔，原業主之前將單位作收租用途，去年底以900萬元放售，經買家議價，最終減價55萬元或6%，以845萬元沽出，實呎12390元；劉表示，相對主要銀行近期估值約867萬至880萬元，是次成交價低2.5%至4%。原業主2000年以206萬元買入單位，帳面獲利639萬元，單位期內升值約3.1倍。
相關新聞
上月BSD稅收新低 較高峰跌九成 DSD同破底 未反映疫情影響投資者入市
永倫不足800萬沽海怡2房
海港城罕現逾20間「吉舖」 2月基本租金減半 九倉：挑戰史無前例
逸璟．龍灣兩成撻大訂 新例後最勁 中冶：遲1年交樓與斜坡工程問題有關
話你知：賣地章程顯示 下月底前須獲批入伙紙
半月一手不足100宗 幾近癱瘓
待批樓花低見5331伙 近6年新低
Share
按揭計算機
樓價
按揭成數
40%
50%
60%
70%
80%
90%
按揭利率
還款年期
10
15
20
25
30
購置該物業閣下須準備
首期
銀行貸款額
代理佣金
厘印費(SD)
所需現金總額
每月供款