武漢肺炎疫情持續擴大下，荃灣指標屋苑愉景新城錄得2月首宗成交。中原地產首席分區營業經理劉智佳表示，愉景新城3座低層H室，屬實用面積682方呎、3房連套房間隔，原業主之前將單位作收租用途，去年底以900萬元放售，經買家議價，最終減價55萬元或6%，以845萬元沽出，實呎12390元；劉表示，相對主要銀行近期估值約867萬至880萬元，是次成交價低2.5%至4%。原業主2000年以206萬元買入單位，帳面獲利639萬元，單位期內升值約3.1倍。