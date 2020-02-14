樓市氣氛欠佳，發展商仍積極就旗下項目申請建築圖則。屋宇署公布，去年12月共批出17份建築圖則，包括8個住宅及商住發展、3個商業發展、2個工廠及工業發展，以及4項社區服務發展。

多個住宅項目獲批建築圖則，包括嘉里（0683）及信置（0083）發展的港鐵黃竹坑站2期項目，獲准興建2幢住宅大樓，分別25及30層高（於3層平台之上），提供約600伙，總樓面面積約52.83萬方呎。另信置及資策（0497）合作的港鐵油塘通風樓項目亦獲批則，獲准建2幢35層高（於7層平台之上）住宅大樓，總樓面約37.18萬方呎，另項目設1幢3層高通風建築。

信置油塘通風樓項目建2幢35層高住宅

長實油塘東源街5號亦獲批出建築圖則，獲准建3幢26至29層高住宅大廈，總樓面約30.48萬方呎；九龍灣前啟德大廈項目，獲准於4層平台及2層地庫上興建2幢34層高大廈，住宅共涉46.88萬方呎，另設5.76萬方商用樓面，總樓面積約52.65萬方呎。恒地（0012）灣仔活道1號，獲准重建1幢26層高商住物業，住宅33741方呎，而商業部份約2287方呎。

非住宅物業方面，億京旗下荃灣沙咀道37至43號地盤，則獲准建於3層地庫上興建1幢20層高商廈，涉及13.83萬方呎。另港燈（2638）持有鴨脷洲怡雅路2號大樓，再度修訂發展圖則，現計劃重建為1幢15層高酒店（包括1層低層及1層地庫），總樓面面積由過去的36.6萬方呎增加4%至38.1萬方呎。資料顯示，項目由長實負責監督酒店的發展和營運，並於2018年已完成補地價，涉6.6億元