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【疫市入市】SAVANNAH三房1260萬沽 3年半升值三成
文章日期：2020年2月13日 16:50
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新型冠狀病毒肺炎肆虐，樓市交投萎縮，多區屋苑成交均以減價貨為主，其中將軍澳SAVANNAH新錄得2月首宗二手成交，原業主持貨3年半，帳面賺近3成。
中原高級分區營業董事伍錦基表示，SAVANNAH第3A座中層A室，實用面積704方呎，屬3房1套連儲物室間隔，原業主去年9月開價1490萬元，累減230萬元或15%，新近以市價1260萬元成交，實呎17898元。原業主於2016年9月以974.5萬元一手購入，持貨3年半，帳面獲利285.5萬元或近3成。
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