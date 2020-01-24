新型冠狀病毒肺炎肆虐，樓市交投萎縮，多區屋苑成交均以減價貨為主，其中將軍澳SAVANNAH新錄得2月首宗二手成交，原業主持貨3年半，帳面賺近3成。

中原高級分區營業董事伍錦基表示，SAVANNAH第3A座中層A室，實用面積704方呎，屬3房1套連儲物室間隔，原業主去年9月開價1490萬元，累減230萬元或15%，新近以市價1260萬元成交，實呎17898元。原業主於2016年9月以974.5萬元一手購入，持貨3年半，帳面獲利285.5萬元或近3成。