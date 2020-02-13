今日內地新冠肺炎新增確診突大增逾1.4萬宗，自然惹來驚恐，原來是內地修改了定義，將疑似近確診者全部納入確診以加快診症。按平時方法計只是增加1500宗, 另外1.33萬宗則是改變成義而屬一次性增加，未必是壞事 。朋友湯文亮認為，同一時間中央宣布湖北省委書記被免職，由上海巿長應勇接任其職，上述疫情改變定義，或是等同新CEO上任要將撥備變成壞帳一次過撇走，以後如疫情降溫，新人便可領功而之前的撥備也不關他的事也。

說到疫情，早前日筆者在本欄寫疫情或令代理行業出現「創造性破壞」，言猶在耳，中原老闆施永青即撰文提供相關例子:

「(內地)今次復工並不全面，一些可能會聚合大量人群的業務，依然不准進行，如地產商仍不許在短期裏開售新盤。這對地產商造成很大的資金壓力，因為大陸的地產商都以高周轉的方式運作，銷售停頓即代表沒有錢付建築費，沒有錢付拆遷賠償，沒有錢付經紀佣等，足以拖累很多相關行業。

為了衝破這種限制，我們近日利用新科技，替地產商在網上開新盤，效果不錯。我們利用航拍，介紹新盤的位置與周遭環境；用VR的技術讓客戶可以一如親歷其境地參觀示範單位。肯接受地產商要求的樓價與付款方式的，可以即場在網上簽約與落訂。如果有成交的細節需要調整的，談判可以用微信進行，大陸法庭已接受微信的內容，作為有效的法律證據。」

陸振球

明報投資及地產版主編