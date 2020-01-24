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【闊別5年】康城SEA TO SKY料為長實今年頭炮
文章日期：2020年2月12日 18:33
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長實執行董事趙國雄資料圖片。
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地政總署1月份批出預售樓花同意書的大型新盤，包括長實
（1113）
發展、單位總數1422伙的將軍澳日出康城8期SEA TO SKY，為長實繼2015年初開售日出康城3期緻藍天後，闊別日出康城5年後，再次在區內開售全新住宅盤。長實執行董事趙國雄較早時已預告，SEA TO SKY將為集團今年首個全新開售新盤。
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