武漢肺炎疫症持續擴大，社會人心惶惶，內房中冶（1618）旗下青山公路青龍頭逸璟．龍灣，成交紀錄冊顯示，項目新增3宗撻大訂，單位包括2座6樓E室，2座9樓C室和2座1樓F室，原於去年3至4月期間，以461.1萬至627.7萬元售出，買家雖已簽署正式買賣合約，但新近均取消交易撻大訂，料遭發展商沒收10%訂金涉逾46萬至62萬元，3伙涉殺訂總額逾155萬元。

發展商回應查詢表示，逸璟．龍灣機會於本月內取得入伙紙，希望4個月後、即6月左右獲批滿意紙，而屆時項目將會以現樓形式重啟銷售，並視乎當時市況考慮優惠折扣等銷售方法。對個別買家取消交易，發展商估計相關買家有機會在等待收樓期間，因市場環境發生變化，對樓市前景看法有所不同，或是自身資金安排有變動，所以決定取消交易。

據項目樓書顯示，逸璟‧龍灣關鍵日期為2019年6月，意味入伙時間有機會推遲一年。

發展商續指，逸璟‧龍灣物業部分早已通過了政府的批核，入伙紙審批較預期遲的最主要原因，是受後山斜坡工程所影響，由於後山斜坡面積較大，施工方案要求高，地形陡峭且極易受雨水天氣影響施工，政府審批用了較長的時間等原因，造成後山斜坡的審批時間超出預期，但經集團努力不懈，最終後山斜坡工程也已經取得完工批文。

事實上，逸璟．龍灣自2018年底推出市場發售至今，累沽約80伙，惟同期累積錄得15宗撻大訂，佔售出單位比例約19%，撻大訂比例是近期較高一手新盤。